Bonne table à Caen. Chez Bistrot Far, c'est à la bonne franquette

C'est dans une période où je souhaite retrouver des plats simples que je pousse la porte du Bistrot Far, en face de la presqu'île de Caen. On me présente l'ardoise et tout de suite, je remarque la formule "entrée, plat, dessert" à 18,50€. Je saute sur l'occasion et me laisse guider par les propositions du jour. En entrée, c'est donc un croustillant chèvre basilic qui s'offre à moi et, en plat, un paleron de bœuf braisé. En accompagnement, j'ai le choix mais j'opte pour des tagliatelles. Pour le dessert, c'est un flan coco qui conclut cette belle expérience culinaire.

Une heure de plaisir

Entre mon arrivée au restaurant et le moment de payer l'addition, il se déroule une heure. Un timing parfait pour prendre le temps de digérer et apprécier les assiettes qui ont défilé devant moi. Mon envie de retrouver des plats simples, que tout le monde peut faire chez soi, je l'ai ressentie dans ce menu de très bonne qualité. Entre le moelleux du chèvre chaud, la tendresse du paleron de bœuf et la légèreté du flan coco, je me suis régalé, au grand plaisir du gérant, Edouard Pulido : "Dans nos assiettes, on propose du classique et du classique revisité. Le but, c'est faire plaisir aux clients sans qu'ils se prennent la tête avec des cartes à rallonge."

Paleron de bœuf braisé et tagliatelles.

Un pari réussi lorsque l'on voit la variété des profils dans ce restaurant : "Je trouve que l'on propose un tarif correct pour une clientèle variée. On peut très bien avoir de l'étudiant qui sort de la bibliothèque à l'avocat en préretraite qui sort du palais de justice. Même si on propose de la gastronomie traditionnelle française, on reste un bistrot, donc on est à la bonne franquette et ça plaît aux gens", explique Edouard Pulido. Bien évidemment, ce qui fait le petit plus de ce restaurant, c'est la qualité des produits, "pour proposer des plats frais et donc un menu qui change tous les jours", précise le gérant, qui ne cesse d'avoir le sourire.

Pratique. Ouvert le midi, du lundi au vendredi. 3 avenue de Tourville à Caen.