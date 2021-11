Participez à "un repas presque normand"!

Vous aimez cuisiner ? Vous avez envie de partager vos ou votre recette(s) préférée(s), un moment convivial, rencontrer de nouvelles personnes ? Vous êtes prêt à participer à un projet artistique autour de la gastronomie locale ? Alors inscrivez-vous à Un repas presque normand, projet participatif piloté par l’Espace des arts et techniques.



Pendant quatre mois environ, le repas gastronomique français sera au cœur d’un documentaire réalisé par l’association Dilune, Agathe Roy à la caméra et Pierig Villerbu au micro. Cette création d’un carnet de recettes du terroir en vidéo permettra de créer du lien en partageant un moment festif. Les produits locaux, ingrédients des recettes, seront fournis par l’Espace des arts et techniques et les producteurs partenaires du Repas presque normand.

Le recueil de recettes restera comme témoignage de cette culture culinaire rurale locale alliant des pratiques traditionnelles et contemporaines.



Ouvert à tous, inscription et participation gratuite dans la limite des places disponibles au 02 33 84 99 91 ou par mail à lacornedor@orange.fr.

Plus d'infos sur www.lacornedor.fr

Ecoutez Lucile Sifi, chargée de communication à l'espace des arts et techniques, nous présenter le projet: