Caen. Maxime Poullain partage ses recettes sur les réseaux sociaux : "J'ai commencé à poster et ça a fonctionné"

Le Caennais Maxime Poullain se filme en train de cuisiner des recettes équilibrées puis les poste sur son compte Instagram (14 000 abonnés).

Comment vous est venue cette idée ?

"Il y a eu un moment où j'ai commencé à perdre du poids, et je me suis dit que j'allais partager les recettes qui m'avaient aidé. De fil en aiguille, j'ai appris à cuisiner, j'ai partagé mon expérience sur les réseaux et ça a bien pris ! Je suis super content. J'ai vu que les gens aimaient que je poste des recettes, parce qu'ils voulaient un petit peu changer des classiques riz, pâtes, pommes de terre et ne plus se demander : 'Qu'est-ce qu'on va déjeuner ou dîner ?'"

Quel est le concept ?

"Je poste sur Instagram des recettes, en photos et en vidéos, pour que chaque personne puisse les reproduire facilement à la maison, avec des ingrédients que tout le monde a dans son placard. J'essaie de poster tous les jours. Je poste d'abord la recette finale en photo, et le soir la recette en vidéo. Le but c'est vraiment que les gens qui ne savent pas cuisiner puissent apprendre quelques petits gestes, comme découper un oignon par exemple. Ça me plaît beaucoup de faire ça, c'est un loisir et une passion !"

Quels sont les retours ?

"Je ne vois pas du tout ça comme un business, j'ai commencé à poster et ça a fonctionné. Je n'ai quasiment eu aucun retour négatif ou désobligeant. J'ai surtout des messages privés comme : 'Mon copain n'aime pas les brocolis, j'ai essayé ta recette et il a adoré, merci beaucoup !'"

Maxime Poullain est à retrouver sur Instagram : @maxfoodergram.