Podcast Influenceurs normands. Ancien participant de "Koh-Lanta", Dorian Louvet "motive à aller faire du sport"

Dorian Louvet, né à Caen, s'est fait connaître en 2020 en participant à l'émission télévisée Koh-Lanta. Depuis, il partage son quotidien de grand coureur à ses 175 000 abonnés. Il témoigne pour le podcast Influenceurs normands, au micro d'Alix Cagnard.

Comment avez-vous commencé ?

"L'émission 'Koh-Lanta' m'a donné de la notoriété, et derrière j'ai pu vivre de ma passion : la course à pied, grâce aux réseaux sociaux et aux différents partenariats. Je raconte mon quotidien de sportif, j'apprends des choses aux gens tout en créant du contenu qui peut distraire et qui permet de se motiver à aller s'entraîner et faire du sport."

Quid de votre activité aujourd'hui ?

"Aujourd'hui je suis ciblé via le sport, très peu de gens me parlent de 'Koh-Lanta'. Ils savent tous que Dorian Louvet, c'est le mec qui court. J'arrive à m'entraîner assez régulièrement et à avoir un niveau qui me permet d'être performant, je pense que c'est inspirant pour eux et ça peut les aider à progresser. C'est toujours contraignant de se filmer en train de courir, alors aujourd'hui je travaille avec des vidéastes qui peuvent me filmer et créer du contenu pour mes réseaux."

Quels sont les retours des abonnés ?

"Quand je fais des performances, c'est toujours : 'Félicitations !' Puis le plus beau compliment qu'on puisse me faire c'est 't'es le même en vrai que sur les réseaux'. Ce qui marche, c'est être authentique. Je partage mon quotidien, au restaurant, en famille, mes galères… Je suis sérieux pour les courses et les entraînements, mais j'aime bien aussi déconner et ça se ressent. Je peux me filmer en soirée ou en train de manger un burger, et à côté en train de faire une compétition. Je montre que tout n'est pas incompatible, qu'on peut aussi se faire plaisir !"

Pour le suivre sur Instagram : @dorian_louvet