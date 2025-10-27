Télévision. Sur M6, la Normandie régale : découvrez les huit restaurants qui s'affrontent pour le titre de meilleure cuisine régionale

L'émission culinaire à succès “La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi !” revient sur M6 pour une seconde saison pleine de nouveautés.

Le principe reste le même : deux établissements s'affrontent chaque soir autour de plats emblématiques de leur terroir. À la clé : une place en finale régionale, puis peut-être le titre de meilleur restaurant de France.

Animée par les chefs Norbert Tarayre et Yoann Conte, l'émission met en avant les traditions, les produits locaux et la transmission. Chaque plat raconte une histoire, souvent familiale, et fait voyager à travers les saveurs des régions françaises.

Une nouveauté cette saison : la Normandie a enfin sa semaine dédiée

L'an dernier, la Normandie partageait l'écran avec les Hauts-de-France dans un format commun. Mais pour cette saison 2, diffusée à partir de septembre 2025, chaque région a droit à sa semaine 100% locale. Une belle reconnaissance pour la gastronomie normande, réputée pour sa crème, ses fromages, ses pommes et son caractère bien trempé.

Cette semaine, les projecteurs sont braqués sur huit tables qui incarnent toute la diversité du territoire, du Calvados à l'Eure, en passant par la Seine-Maritime. Et oui, dommage pour la Manche et l'Orne, il faudra certainement attendre l'année prochaine....

Le programme de la semaine normande sur M6

Lundi 3 novembre : Calvados contre Seine-Maritime

La Part Entière à Douville-en-Auge (Calvados)

Chez Jeannette aux Hauts-de-Caux (Seine-Maritime)

Mardi 4 novembre : Honfleur contre Port-Mort

L'Envie à Honfleur (Calvados)

L'Auberge des Pêcheurs à Port-Mort (Eure)

Mercredi 5 novembre : Ouistreham contre La Croisille

Padam Padam à Ouistreham (Calvados)

La Ferme du Bourg à La Croisille (Eure)

Jeudi 6 novembre : Gisors contre Croix-Mare

L'Ardoise à Gisors (Eure)

L'Auberge du Val au Cesne à Croix-Mare (Seine-Maritime)

Vendredi 7 novembre : la grande finale normande

Les quatre duos vainqueurs de la semaine s'affronteront dans une double épreuve finale, pour décrocher le titre de meilleur restaurant de Normandie 2025 et une place pour la compétition nationale.

Entre crème, camembert, cidre et savoir-faire ancestral, la bataille s'annonce aussi relevée que savoureuse !

Un hommage aux restaurateurs normands

Derrière les fourneaux, ce sont des femmes et des hommes passionnés qui font vivre les traditions locales. Qu'ils tiennent un bistrot de village, une auberge ou un restaurant familial, tous ont en commun le goût du partage, la fierté du terroir et le plaisir de bien faire.

Cette semaine, leurs histoires, leurs recettes et leur bonne humeur promettent une belle bouffée d'authenticité à l'heure du dîner.