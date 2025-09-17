En ce moment Coeur maladroit MARINE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Patrimoine. Et si le camembert de Normandie était sacré à l'Unesco ? La candidature officielle est lancée

Patrimoine. Le 20 et 21 septembre 2025, à l'occasion des Journées du Patrimoine, la Normandie a lancé une campagne historique : inscrire le véritable camembert de Normandie au Patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Un combat pour protéger un savoir-faire unique et défendre l'identité culinaire normande.

Publié le 17/09/2025 à 17h55 - Par Mathilde Rabaud
Patrimoine. Et si le camembert de Normandie était sacré à l'Unesco ? La candidature officielle est lancée
Unesco et patrimoine immatériel : le camembert de Normandie entre en campagne. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le patrimoine immatériel de l'Unesco désigne les pratiques, savoir-faire, traditions et rituels vivants transmis de génération en génération. Selon la Convention de 2003, il inclut les arts du spectacle, les traditions orales, les fêtes, les gestes artisanaux ou encore le patrimoine culinaire.

Sa reconnaissance vise à protéger la diversité culturelle et la créativité humaine.

Pourquoi le camembert de Normandie veut entrer à l'Unesco

La Confrérie des Chevaliers du camembert, avec l'appui des producteurs et des défenseurs du terroir, porte la candidature du véritable camembert de Normandie.

L'objectif : protéger un savoir-faire ancestral, basé sur le lait cru, le moulage à la louche et le respect de l'AOP. Dans un contexte de standardisation industrielle et de concurrence mondiale, l'inscription à l'Unesco apparaît comme une façon de garantir la transmission de ce geste artisanal.

Un symbole identitaire pour la Normandie et la France

Au-delà de sa saveur, le camembert de Normandie est un emblème culturel et social. Il incarne un savoir-vivre, une convivialité et une gastronomie qui dépassent la simple assiette.

La demande d'inscription à l'Unesco ambitionne de reconnaître le camembert comme un patrimoine vivant, porteur d'identité normande mais aussi de la culture gastronomique française dans son ensemble.

Un lancement lors des Journées du Patrimoine 2025

C'est à l'occasion du 7e concours du véritable camembert de Normandie, organisé à Vimoutiers et dans le village de Camembert les 20 et 21 septembre 2025, que la campagne Unesco sera officiellement lancée.

Un combat collectif

Producteurs, élus locaux, gastronomes et amateurs de terroir se mobilisent autour de cette candidature. Elle illustre une volonté commune : préserver une identité et un savoir-faire.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Patrimoine. Et si le camembert de Normandie était sacré à l'Unesco ? La candidature officielle est lancée
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple