Patrimoine. Et si le camembert de Normandie était sacré à l'Unesco ? La candidature officielle est lancée

Le patrimoine immatériel de l'Unesco désigne les pratiques, savoir-faire, traditions et rituels vivants transmis de génération en génération. Selon la Convention de 2003, il inclut les arts du spectacle, les traditions orales, les fêtes, les gestes artisanaux ou encore le patrimoine culinaire.

Sa reconnaissance vise à protéger la diversité culturelle et la créativité humaine.

Pourquoi le camembert de Normandie veut entrer à l'Unesco

La Confrérie des Chevaliers du camembert, avec l'appui des producteurs et des défenseurs du terroir, porte la candidature du véritable camembert de Normandie.

L'objectif : protéger un savoir-faire ancestral, basé sur le lait cru, le moulage à la louche et le respect de l'AOP. Dans un contexte de standardisation industrielle et de concurrence mondiale, l'inscription à l'Unesco apparaît comme une façon de garantir la transmission de ce geste artisanal.

Un symbole identitaire pour la Normandie et la France

Au-delà de sa saveur, le camembert de Normandie est un emblème culturel et social. Il incarne un savoir-vivre, une convivialité et une gastronomie qui dépassent la simple assiette.

La demande d'inscription à l'Unesco ambitionne de reconnaître le camembert comme un patrimoine vivant, porteur d'identité normande mais aussi de la culture gastronomique française dans son ensemble.

Un lancement lors des Journées du Patrimoine 2025

C'est à l'occasion du 7e concours du véritable camembert de Normandie, organisé à Vimoutiers et dans le village de Camembert les 20 et 21 septembre 2025, que la campagne Unesco sera officiellement lancée.

Un combat collectif

Producteurs, élus locaux, gastronomes et amateurs de terroir se mobilisent autour de cette candidature. Elle illustre une volonté commune : préserver une identité et un savoir-faire.