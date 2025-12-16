Le Havre. Le Café réseau escale emploi fête ses dix ans : une aide pour les chercheurs d'emploi

L'association Café réseau escale emploi - région Havraise (CREE.RH) fête en cette année 2025 ses dix ans. Depuis sa création, elle a accompagné plus de 2 000 personnes en recherche d'emploi ou de stage. Le CREE.RH propose aux personnes en recherche d'emploi ou de stage des rencontres et des échanges, dans un lieu neutre et convivial du centre-ville du Havre, avec des professionnels bénévoles de divers secteurs d'activité. Ces rencontres sont à destination de demandeurs se sentant isolés et qui veulent échanger sur leurs difficultés, quels que soit leur âge et leur niveau d'études ou de formation.

Des échanges libres

Le principe est de se rencontrer en face-à-face autour d'un café pour des échanges libres. Les chercheurs d'emploi peuvent faire part de toutes les difficultés qu'ils rencontrent pour tenter de trouver des solutions. Les 35 bénévoles de l'association sont des professionnels, cadres ou dirigeants, qui connaissent bien le tissu économique de l'agglomération du Havre.

Des permanences gratuites

Les rencontres sont gratuites. Deux permanences sont assurées par CREE.RH toutes les semaines.