En ce moment I took a pill in Ibiza MIKE POSNER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Le Café réseau escale emploi fête ses dix ans : une aide pour les chercheurs d'emploi

Economie. Le Café réseau escale emploi - région Havraise fête cette année ses dix ans. L'association propose aux personnes en recherche d'emploi ou de stage des rencontres et des échanges, dans un lieu neutre et convivial du centre-ville du Havre, avec des professionnels de divers secteurs d'activité.

Publié le 16/12/2025 à 14h09 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Le Café réseau escale emploi fête ses dix ans : une aide pour les chercheurs d'emploi
Yann Guillou, le président du Café réseau escale emploi, aide les chercheurs d'emploi dans leurs démarches. - Gilles Anthoine

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'association Café réseau escale emploi - région Havraise (CREE.RH) fête en cette année 2025 ses dix ans. Depuis sa création, elle a accompagné plus de 2 000 personnes en recherche d'emploi ou de stage. Le CREE.RH propose aux personnes en recherche d'emploi ou de stage des rencontres et des échanges, dans un lieu neutre et convivial du centre-ville du Havre, avec des professionnels bénévoles de divers secteurs d'activité. Ces rencontres sont à destination de demandeurs se sentant isolés et qui veulent échanger sur leurs difficultés, quels que soit leur âge et leur niveau d'études ou de formation.

Des échanges libres

Le principe est de se rencontrer en face-à-face autour d'un café pour des échanges libres. Les chercheurs d'emploi peuvent faire part de toutes les difficultés qu'ils rencontrent pour tenter de trouver des solutions. Les 35 bénévoles de l'association sont des professionnels, cadres ou dirigeants, qui connaissent bien le tissu économique de l'agglomération du Havre.

Des permanences gratuites

Les rencontres sont gratuites. Deux permanences sont assurées par CREE.RH toutes les semaines.

  • Le mercredi de 14h30 à 16h30 au Pôle Simone Veil (uniquement sur rendez-vous au 06 22 75 97 12).
  • Le jeudi de 14h30 à 16h30 au Nomad Hôtel (à côté de la gare SNCF).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl Raismes (59590) 598€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Le Café réseau escale emploi fête ses dix ans : une aide pour les chercheurs d'emploi
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple