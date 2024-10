[Vidéo] Le Havre. Qui est Quentin, homme-sandwich de 28 ans en recherche d'emploi ?

Certains passants lui sourient, d'autres l'ignorent. Quelques-uns, plus rares, l'interpellent, comme cette septuagénaire venue faire ses courses en centre-ville du Havre : "Avec tout ça, c'est bizarre que vous ne trouviez pas quelque chose !"

Un bac+6 et "33 trimestres à taux plein"

"Tout ça", c'est le CV de Quentin Patat, né à Montivilliers il y a 28 ans. "Un DUT, deux licences, deux masters… 33 trimestres à taux plein", mentionne la pancarte qu'il porte sur le dos. Après plus de 200 candidatures, le jeune homme, en recherche d'emploi depuis quatre mois, s'est mué en homme-sandwich pour tenter de décrocher un job. "J'ai plein de diplômes, plein d'expériences professionnelles et extraprofessionnelles, mais les recruteurs me disent que c'est un CV atypique, un profil certes multitâche… mais qui fait peur", développe Quentin Patat.

Le Havrais est à l'affût des emplois de responsable de secteur, de site ou d'équipe ou de directeur d'agence, de magasin ou de structure. Grande distribution, transport, logistique, marketing… Il fait valoir des expériences dans divers domaines et sociétés, dont Nestlé, Airbus ou Keolis. "Le rêve, ce serait d'arriver à la direction d'un magasin, mais je voudrais commencer comme adjoint", expose Quentin, également maître-nageur diplômé et formateur en secourisme. "Pendant mes études, j'étais pompier volontaire et je travaillais la nuit dans les supermarchés", ajoute ce "touche à tout" un brin bavard.

"Dix secondes pour mettre le CV à la poubelle"

Descendre dans la rue pour chercher un emploi, il le fait d'abord pour lui. "Mais il y a plein de gens timides, qui ont sans doute des bagages bien plus conséquents et qui galèrent, comme moi. C'est aussi un peu pour eux que je fais cela." Avec un sourire dont il ne se départit jamais, le Havrais rappelle le quotidien cruel de la recherche d'emploi : "On prend une heure, en moyenne, pour répondre à une annonce, mais 10 secondes suffisent au recruteur pour mettre votre CV à la poubelle."

Certains passants s'arrêtent pour discuter.

Fils d'agent EDF et de professeur des écoles, le jeune cadre croit au hasard des rencontres pour concrétiser son projet professionnel. "Savoir que certains passants compatissent, cela met un peu de baume au cœur", assure-t-il. Après quelques minutes de discussion, la septuagénaire qui l'avait interpellé poursuit son chemin et promet : "J'en parlerai autour de moi !"