Fécamp. Les estacades rouvriront en 2027 : le calendrier des travaux dévoilé

Patrimoine. Alors que débute l'acheminement des 100m3 de bois nécessaires au chantier, le syndicat mixte des ports de la Seine-Maritime a dévoilé, lundi 15 décembre, le calendrier et le coût de la reconstruction des estacades, ouvrages emblématiques du port de Fécamp.

Publié le 16/12/2025 à 09h01 - Par Célia Caradec
Fécamp. Les estacades rouvriront en 2027 : le calendrier des travaux dévoilé
Les estacades de Fécamp devraient être à nouveau accessibles en 2027. - Célia Caradec

La reconstruction des estacades de Fécamp débutera à l'été 2026. C'est ce qu'a annoncé, lundi 15 décembre, le syndicat mixte des ports de la Seine-Maritime. Les emblématiques ouvrages en bois, qui délimitent le chenal dans la cité des terre-neuvas.

Sur la première, trois travées avaient été démontées en 2021 dans le cadre du raccordement des éoliennes en mer à la terre. Un navire du chantier éolien avait causé des dégâts sur la seconde en novembre 2023, où quatre travées sont à reconstruire. Des fragilités avaient par ailleurs été identifiées, entraînant la fermeture des estacades au public en juin 2022.

100 m3 de bois exotique

Le chantier de reconstruction, estimé à 2,9 millions d'euros, débutera en juillet 2026. Il sera mené par la société Valbois, basée à Mirville, près de Bolbec, qui a déjà travaillé sur l'estacade du Tréport et avait par ailleurs fabriqué la passerelle du village olympique des JO de Paris 2024. Au total, 100m3 de bois seront nécessaires : de l'azobé en provenance du Gabon, en Afrique de l'Ouest, et du greenheart en provenance du Guyana, en Amérique latine, réputés pour leur solidité. "L'approvisionnement en bois était la principale difficulté en raison du volume nécessaire et de la longueur des pièces, jusqu'à 10m", souligne Jérémy Cléton, chef d'agence chez Valbois.

Jérémy Cléton

La contrainte des marées

Trente semaines seront nécessaires pour acheminer le bois jusqu'en Normandie et le couper avant le début des travaux, en juillet, qui devront s'adapter aux marées. En raison de ces contraintes, "on sera à pied d'œuvre entre deux et quatre heures de travail par jour, maximum", sans compter la préparation, souligne Jérémy Cléton.

Didier Jégou

Ces estacades, construites à partir de 1833, étaient autrefois utilisées pour le halage des navires à voiles. "Aujourd'hui, elles ne servent plus mais elles gardent une fonction patrimoniale, touristique, elles sont ancrées dans l'histoire", souligne Didier Jégou, directeur technique du syndicat mixte.

Les habitants sont invités à faire part de leur attachement à ces estacades à travers une collecte de fonds sur le site de la Fondation du patrimoine, qui permettra de financer en partie les travaux. Le Département de Seine-Maritime financera l'essentiel du chantier, auquel contribue également RTE pour les travaux de raccordement et l'armateur du bateau à l'origine de l'avarie.

La reconstruction de l'estacade sud nécessitera quatre mois, celle de l'estacade nord trois mois. La réouverture aux promeneurs est prévue en 2027.

Fécamp. Les estacades rouvriront en 2027 : le calendrier des travaux dévoilé
