Fécamp. L'estacade en partie démontée pour installer les câbles du parc éolien

C'est une nouvelle étape du grand chantier de raccordement du parc éolien qui débute cette semaine à Fécamp : les travaux d'atterrage. Il s'agit de préparer l'arrivée des câbles sous-marins du parc et leur connexion aux câbles souterrains, qui sont en cours d'installation le long des routes, entre Fécamp et Sainneville.

Voilà à quoi ressemble l'intérieur d'un câble.

Pour mener à bien ce raccordement, la société Réseau de transport d'électricité (RTE) va devoir creuser des tranchées sous la jetée sud, dans le chenal et à la sortie du port. Un chantier qui nécessite de démonter trois travées de la fameuse estacade de Fécamp. "C'est une manœuvre qui a été travaillée avec le port de Fécamp, habitué à ce genre d'opération pour entretenir l'estacade", précise Alexandre Irle, directeur du projet de raccordement chez RTE. "Au plus fort du chantier, une dizaine de bateaux seront mobilisés, dont une barge de 50 m à la fin du printemps, pour draguer dans le chenal", ajoute-t-il. Jusqu'à l'automne prochain au moins, l'estacade qui borde la jetée sud sera interdite au public, par mesure de précaution.

"L'accès à la digue promenade et au phare de la jetée sud reste possible durant toute la durée des travaux", assure Alexandre Irle. RTE s'engage aussi à laisser accessible dans le chenal une bande de 30 m pour l'accès des bateaux de pêche et de plaisance. Le chantier se repliera pour permettre l'accès aux cargos. Le démontage de l'estacade devrait débuter la semaine prochaine. À l'issue des travaux, la jetée et l'estacade seront remises en état, tout comme la chaussée Levasseur.

