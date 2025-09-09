Près du Havre. Trop endommagée, l'estacade de Sainte-Adresse va devoir être reconstruite

C'est un pan du patrimoine maritime de Sainte-Adresse. L'estacade, cet ouvrage de bois situé sur le front de mer, va être entièrement reconstruite. C'est ce qu'a annoncé la municipalité de la cité balnéaire voisine du Havre, lundi 8 septembre.

"64% de l'estacade en mauvais état"

Endommagée par une tempête fin 2024, l'estacade est interdite d'accès depuis déjà plusieurs mois. La ville a missionné un bureau d'études spécialisé dans ce type d'ouvrage, pour une inspection détaillée, un diagnostic sanitaire des bois et un calcul structurel complet. "Cette étude a révélé que 64% de l'estacade était en mauvais état, rendant les réparations partielles insuffisantes. La décision a donc été prise de reconstruire entièrement l'ouvrage", indique Sainte-Adresse.

Réouverture espérée en 2027

La déconstruction de l'estacade actuelle débutera à partir de la seconde moitié du mois de septembre. La municipalité espère une ouverture de la future estacade à l'été 2027. L'étude se poursuit en parallèle pour évaluer le choix des matériaux, le dimensionnement structurel et le budget prévisionnel.

Ce ne sera pas la première fois que l'estacade de Sainte-Adresse sera reconstruite. Implanté en 1907 pour la Société des Régates du Havre, l'ouvrage a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruit en 1951, puis en 1999. A l'époque, les fondations avaient été renforcées avec un socle en béton. Exposée au vent, aux effets de la mer et aux galets, l'estacade a, depuis, subi régulièrement des travaux d'entretien, avec notamment un remplacement du plancher et des garde-corps. Selon la municipalité, elle a, aujourd'hui, "atteint une durée de vie conforme aux ouvrages du même type".