Près du Havre. La démolition de l'estacade de Sainte-Adresse a débuté

C'est sous les rafales de vent qu'ont démarré, lundi 15 septembre, les travaux de démolition de l'estacade de Sainte-Adresse, près du Havre. Menés par la société NDDE, ils vont durer une quinzaine de jours. L'ouvrage en bois, patrimoine de la ville, est trop endommagé pour être rénové et, par la suite, être reconstruit à l'identique.

Les travaux de démolition vont durer une quinzaine de jours. - Célia Caradec

L'impact du changement climatique

L'estacade a été fragilisée lors d'une tempête hivernale puis fermée afin, notamment, d'en interdire l'accès aux personnes qui s'adonnent à des plongeons depuis l'ouvrage. En parallèle, un audit a été mené. "Le diagnostic est tombé : elle était en fin de vie, et c'est normal ! L'estacade précédente a duré 25 ans", explique Hubert Dejean de la Batie, maire de Sainte-Adresse.

Hubert Dejean de la Batie Impossible de lire le son.

L'étude, conduite par un spécialiste du bois, a notamment révélé que l'essence choisie lors de la construction de l'actuelle estacade, qui date de 1999, "n'était pas la meilleure" et que "les techniques d'assemblage ne sont pas capables de résister aux tempêtes actuelles, puisque, en raison du réchauffement climatique, le niveau moyen de la mer a augmenté et donc le niveau d'attaque des vagues est plus haut et plus fort", poursuit le maire.

Hubert Dejean de la Batie Impossible de lire le son.

Les travaux de reconstruction sont estimés à "au moins 400 000 euros" et devraient s'achever à l'été 2027.

Le bout de l'estacade a été endommagé, d'où sa fermeture l'été dernier. - Célia Caradec

La Ville espère être aidée sur ce dossier par la Fondation du patrimoine, des mécènes et les citoyens eux-mêmes, via un financement participatif. La municipalité envisage aussi de vendre des tout petits morceaux de l'estacade actuelle dans des fioles, pour conserver un souvenir original du passé maritime.