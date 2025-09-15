En ce moment Hors du temps KYO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près du Havre. La démolition de l'estacade de Sainte-Adresse a débuté

Environnement. Les travaux de démolition de l'estacade de Sainte-Adresse, sur le front de mer havrais, ont débuté lundi 15 septembre. Trop endommagé pour être rénové, l'ouvrage sera entièrement reconstruit d'ici 2027.

Publié le 15/09/2025 à 17h37 - Par Célia Caradec
Près du Havre. La démolition de l'estacade de Sainte-Adresse a débuté
Les travaux de démolition de l'estacade ont débuté lundi 15 septembre, à Sainte-Adresse. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est sous les rafales de vent qu'ont démarré, lundi 15 septembre, les travaux de démolition de l'estacade de Sainte-Adresse, près du Havre. Menés par la société NDDE, ils vont durer une quinzaine de jours. L'ouvrage en bois, patrimoine de la ville, est trop endommagé pour être rénové et, par la suite, être reconstruit à l'identique.

Les travaux de démolition vont durer une quinzaine de jours.Les travaux de démolition vont durer une quinzaine de jours. - Célia Caradec

L'impact du changement climatique

L'estacade a été fragilisée lors d'une tempête hivernale puis fermée afin, notamment, d'en interdire l'accès aux personnes qui s'adonnent à des plongeons depuis l'ouvrage. En parallèle, un audit a été mené. "Le diagnostic est tombé : elle était en fin de vie, et c'est normal ! L'estacade précédente a duré 25 ans", explique Hubert Dejean de la Batie, maire de Sainte-Adresse.

Hubert Dejean de la Batie

L'étude, conduite par un spécialiste du bois, a notamment révélé que l'essence choisie lors de la construction de l'actuelle estacade, qui date de 1999, "n'était pas la meilleure" et que "les techniques d'assemblage ne sont pas capables de résister aux tempêtes actuelles, puisque, en raison du réchauffement climatique, le niveau moyen de la mer a augmenté et donc le niveau d'attaque des vagues est plus haut et plus fort", poursuit le maire.

Hubert Dejean de la Batie

Les travaux de reconstruction sont estimés à "au moins 400 000 euros" et devraient s'achever à l'été 2027.

Le bout de l'estacade a été endommagé, d'où sa fermeture l'été dernier.Le bout de l'estacade a été endommagé, d'où sa fermeture l'été dernier. - Célia Caradec

La Ville espère être aidée sur ce dossier par la Fondation du patrimoine, des mécènes et les citoyens eux-mêmes, via un financement participatif. La municipalité envisage aussi de vendre des tout petits morceaux de l'estacade actuelle dans des fioles, pour conserver un souvenir original du passé maritime.

Galerie photos
Les travaux de démolition vont durer une quinzaine de jours. - Célia Caradec Le bout de l'estacade a été endommagé, d'où sa fermeture l'été dernier. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie Sarcelles (95200) 800€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Près du Havre. La démolition de l'estacade de Sainte-Adresse a débuté
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple