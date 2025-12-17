En ce moment 12 to 12 SOMBR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. La biscuiterie Jeannette rachetée pour sept millions d'euros : qui en prend la tête ?

Economie. Changement de présidence pour la plus ancienne biscuiterie de Normandie. Elle a annoncé, le 4 décembre dernier, la reprise majoritaire de Benoît Martinet en tant que président. C'est un habitué des locaux, qu'il connaît depuis 2019.

Publié le 17/12/2025 à 17h30, mis à jour le 17/12/2025 à 18h24 - Par Léo Besselievre
Caen. La biscuiterie Jeannette rachetée pour sept millions d'euros : qui en prend la tête ?
Les fameuses madeleines de Jeannette vont connaître un nouveau changement de direction, la dernière datant de 2019. - Alix Cagnard

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La biscuiterie Jeannette vient d'être rachetée, pour 7 millions d'euros, par un habitué de l'entreprise qui fête ses 175 ans cette année. Alors directeur général de l'entreprise depuis 2022, Benoît Martinet va prendre la succession d'André Réol, qui occupait ce poste depuis 2019.

Une volonté de continuité

L'entreprise caennaise va poursuivre son développement sous l'impulsion de Benoît Martinet, présent dans l'entreprise depuis 2019. Après plusieurs années à des postes clés, il incarne aujourd'hui la continuité d'un savoir-faire normand tout en portant une vision de croissance assumée. Depuis son arrivée, l'entreprise a connu une progression marquée de son chiffre d'affaires, passant de 2 millions d'euros en 2019 à 4,6 millions en 2025. Le nouveau président vise une poursuite de cette dynamique, en atteignant les 5,1 millions d'euros en 2026, tout en conservant son positionnement haut de gamme accessible. Les priorités portent sur le renforcement des ventes directes aux particuliers, une ouverture progressive au marché européen, l'innovation produit et le développement du tourisme industriel.

André Réol, à gauche, cède sa place à Benoît Martinet, à droite, après la reprise majoritaire de l'ancien directeur général.André Réol, à gauche, cède sa place à Benoît Martinet, à droite, après la reprise majoritaire de l'ancien directeur général. - Biscuiterie Jeannette

Fidèle à son ADN artisanal, la biscuiterie mise à la fois sur ses recettes historiques et sur des créations plus audacieuses, notamment via des éditions limitées et de nouvelles saveurs à venir. Le développement s'accompagne également d'un engagement fort en faveur de l'emploi local, du handicap et d'une gouvernance plus collective. "Je suis fier de notre savoir-faire normand et de mon équipe. La réussite ne peut être que collective", souligne Benoît Martinet, qui entend inscrire la biscuiterie Jeannette dans la durée, et dans l'espace, entre tradition et ambition.

Galerie photos
André Réol, à gauche, cède sa place à Benoît Martinet, à droite, après la reprise majoritaire de l'ancien directeur général. - Biscuiterie Jeannette

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf Grenoble (38000) 215€ Découvrir
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. La biscuiterie Jeannette rachetée pour sept millions d'euros : qui en prend la tête ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple