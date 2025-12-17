Rouen. "Une sanction injustifiée", le club Le SO visé par une fermeture administrative de deux mois

Cela fait deux années de suite que l'établissement est privé de la soirée du 31 décembre. La discothèque Le So à Rouen a été sanctionné, mercredi 17 décembre, d'une fermeture administrative de deux mois. L'arrêté pris par la préfecture de Seine-Maritime entre en vigueur le 19 décembre 2025 jusqu'au 17 février 2026, privant une nouvelle fois le club d'un réveillon. C'est donc la deuxième fermeture administrative pour l'établissement, en seulement un an.

Une mineure accueillie dans la boîte

La préfecture de Seine-Maritime confirme la décision "pour des infractions de vente d'alcool à un mineur et de vente d'alcool à des individus manifestement ivres". Dans un communiqué, publié mercredi 17 décembre, la boîte de nuit explique qu'il lui est reproché d'avoir accueilli un groupe dans lequel se trouvait une mineure et d'avoir servi de l'alcool à une personne du groupe alors qu'elle était en état d'ivresse manifeste. Le So Rouen dit contester formellement les faits. "Les dirigeants de l'établissement ont été placés en garde à vue, dans un climat ressenti comme humiliant", déplore également l'équipe du So. Le club qui dénonce une décision "totalement disproportionnée" soutient que la mineure concernée âgée de 17 ans "avait volontairement dissimulé sa minorité".

Le So maintient son "Afterwork de Noël" du 18 décembre avec une fermeture à 2h.