Seine-Maritime. La préfecture interdit la représentation du spectacle de Dieudonné M'Bala M'Bala près de Rouen

Société. Dans un communiqué, la préfecture de Seine-Maritime a annoncé avoir pris la décision d'interdire la représentation du spectacle de Dieudonné M'Bala M'Bala dans la région de Rouen vendredi 7 novembre. Précisions.

Publié le 06/11/2025 à 16h49 - Par Justine Carrère
La représentation du spectacle de Dieudonné M'Bala M'Bala prévue près de Rouen vendredi 7 novembre a été interdite par la préfecture de Seine-Maritime.

L'annonce est tombée ce jeudi 6 novembre. Alors que Dieudonné M'Bala M'Bala a annoncé une représentation de son spectacle vendredi 7 novembre dans la région de Rouen, le préfet de Seine-Maritime a pris la décision d'interdire cette représentation dans le département.

"Des propos faisant l'apologie du terrorisme"

Dans son communiqué, la préfecture de Seine-Maritime a indiqué que "les expressions et spectacles de l'auteur reprennent de façon récurrente des propos faisant l'apologie du terrorisme, ou dépréciant ou tournant en dérision les attentats commis à Paris le 13 novembre 2015". Selon elle, ces atteintes, sous couvert d'humour et à quelques jours des commémorations des 10 ans de ces attaques, "portent lourdement préjudice à la mémoire des victimes et à l'émoi de la Nation".

Dans un souci de préserver l'ordre public et de prévenir toute atteinte à la dignité humaine, le préfet de la Seine-Maritime a donc publié ce jeudi 6 novembre un arrêté d'interdiction sur l'ensemble du département de la Seine-Maritime. Cette décision s'appuie également sur une jurisprudence confirmée par les juridictions qui se sont prononcées sur des circonstances similaires.

