Rouen. Découvrez le spectacle Cathédrale de lumière à la nuit tombée

C'est un rendez-vous incontournable à Rouen. Durant la période estivale, la cathédrale de la ville aux cent clochers revêt ses habits de lumière. Une fois la nuit tombée, le monument est recouvert d'illuminations auxquelles s'ajoute un fond sonore. La nouvelle édition de Cathédrale de lumière a débuté le 24 mai dernier et se nomme Star and stone, a kind of love… some say. Cette année, dans le cadre du festival Normandie impressionniste, Robert Wilson, metteur en scène américain de renommée internationale, réinterprète ce spectacle. Il confronte son univers abstrait à la cathédrale et s'empare de l'histoire de la ville. Tout le mois de juillet pendant 25 minutes, vous pourrez le découvrir sur le parvis de l'édifice. C'est gratuit.