Rouen. La Belle au bois dormant dans une version poétique et décalée

Imaginée par le collectif Ubique, d'après le conte de Charles Perrault, cette version de La Belle au bois dormant, alliant théâtre et musique, dépoussière la version originale. "La Belle est ici replacée au cœur de l'histoire, loin du personnage passif du conte", annonce d'emblée Audrey Daoudal, l'une des trois interprètes. Le collectif Ubique propose des compositions originales, écrites à la façon d'une musique de film selon les tableaux. Il vient tantôt souligner l'intrigue tantôt l'enrichir. "Il n'y a pas de frontière entre musique et texte. Les deux moyens d'expression s'entremêlent au service du récit, de manière à favoriser la fluidité du discours", souligne Audrey. Les interprètes musiciens incarnent les personnages de ce conte et jouent aussi les narrateurs. Ce récit à trois voix ressuscite la magie du conte produisant des émotions variées grâce à un riche instrumentarium : théorbe [un luth, ndlr], guitare baroque, violon et cornemuse.

Pratique. Samedi 8 juin à 18h. Chapelle Corneille à Rouen. 11€. operaderouen.fr.