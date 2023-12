Interview. Kev Adams va ouvrir le Fridge Comedy Club : "Rouen s'est imposée naturellement"

Après Paris, Kev Adams, humoriste de renom, va ouvrir au premier semestre 2024 le Fridge Comedy Club à Rouen avec Loïc Bonnet, directeur du théâtre à l'Ouest et son cousin Benjamin Levy.

Qu'est-ce que le Fridge Comedy Club ?

"C'est un comedy club, donc le principe, c'est que vous ne savez pas qui vous allez voir sur scène. Parfois il y a des invités, des surprises, un peu de tout. Le principe, c'est de s'asseoir, boire un verre et découvrir cinq humoristes en une seule et même soirée. Comme dans celui de Paris, il y aura aussi un restaurant à Rouen."

Comment les humoristes seront-ils sélectionnés ?

"Une programmatrice travaille avec nous, à Paris et à Rouen. Elle fait une sélection de ce qui passe en ce moment sur les scènes ouvertes. Il y aura plusieurs typologies de scènes, comme celles des jeunes talents et des confirmés qui, elles, s'inscrivent dans le cadre des soirées Fridge comedy night."

Pourriez-vous en dire plus sur le lieu ?

"Il sera situé à côté du théâtre à l'Ouest, près de la Seine. Comme au Fridge de Paris, il y aura un espace restauration, un bar et une grande salle de spectacle où les artistes se produiront sur scène."

Pourquoi Rouen ?

"L'opportunité s'est présentée via Loïc Bonnet du théâtre à l'Ouest. C'est une ville étudiante et qui a un bassin énorme en termes de population. Les comedy clubs doivent se démocratiser, comme les sorties cinéma finalement, et donc on a toujours espéré en mettre partout en France, aussi pour permettre aux jeunes talents de ne pas avoir à aller à Paris pour démarrer une carrière. Rouen s'est imposée naturellement à nous."