En questions. "Tout le monde est plus soulagé et serein", explique le directeur de l'opéra de Rouen

Après avoir annulé une partie de sa saison en raisons de fortes contraintes budgétaires, de meilleurs jours se dessinent pour l'Opéra de Rouen Normandie. Un nouveau pacte de financement, adopté lundi 4 décembre, assure le financement de l'établissement pour les prochaines années. Loïc Lachenal, le directeur, est reconduit à la tête de l'établissement jusqu'en 2028.

Après une année difficile, comment accueillez-vous la bonne nouvelle ?

"C'est une satisfaction. Tout le monde est plus soulagé et serein de retrouver une trajectoire sur plusieurs années qui va nous permettre de rebâtir des saisons plus complètes. La situation de l'Opéra était fragile depuis longtemps. La crise Covid et le choc de l'inflation n'ont fait qu'une bouchée de notre modèle en bout de course. Rien que le surcoût pour l'énergie s'est chiffré en centaines de milliers d'euros."

Le nouveau budget est-il à la hauteur

des ambitions ?

"La Métropole passe son financement de 1,3 million à 2,7 millions sur un budget qui avoisine les 15 millions. Ça va être vraiment notable. On va retrouver l'opéra participatif dès 2025 ou 2026, un opéra de plus dès l'an prochain, mais aussi des rendez-vous de danse plus soutenus. Mais ça va prendre du temps."

C'est vrai que la programmation doit énormément s'anticiper…

"On s'est aussi un peu autocensurés pendant le temps d'arrêt qui nous a été imposé. Ici, on est une maison de production. Et la préparation prend du temps. On s'y prend parfois plus de trois ans à l'avance, pour la mise en scène, trouver le chef d'orchestre, puis embaucher les chanteurs… C'est ce travail qui a pris du retard et qu'on relance progressivement."