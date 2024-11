Rouen. Dans les coulisses d'un opéra : "On fait visiter au public l'envers du décor"

Renouveler l'opéra et favoriser son accessibilité, c'est l'objectif de Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil, un duo qui collabore depuis 2001. Le premier nous présente leur travail pour l'opéra Ariane à Naxos, présenté au Théâtre des Arts de Rouen.

Qu'est-ce que l'opéra aujourd'hui ?

"C'est une forme d'art absolue qui exerce un incroyable magnétisme sur le spectateur. Tout est émotion dans l'opéra, cette forme artistique s'adresse à tous, sans barrière de culture. La mise en scène d'Ariane est notre déclaration d'amour à l'opéra. C'est une mise en abyme car on assiste à la naissance d'un opéra compromis par les caprices d'un mécène. L'histoire est transposée à notre époque et tous les costumes sont, quoique contemporains, extrêmement sophistiqués. Il y a un jeu constant entre réalité et fiction."

Quelle part accordez-vous à la vidéo ?

"La vidéo est notre marque de fabrique, elle est toujours présente dans nos mises en scène. Ici, par un faux direct, la vidéo vient prolonger ce qui se passe sur le plateau par des prises de vue dans les coulisses. L'action continue hors scène, ce qui permet de rendre visible toutes les coulisses : atelier costumes, loge, salle de coiffure, etc. La vidéo permet de donner l'illusion d'une vraie continuité entre ce qui se passe sur scène et en coulisses."

Quelles animations encadrez-vous

en marge de la représentation ?

"Beaucoup d'actions pédagogiques sont proposées par l'Opéra de Rouen pour cet opéra. Pour ma part, j'accueillerai le public pour une découverte de l'atelier costumes et pour une visite de l'envers du décor. Cela permettra de comprendre le processus de création, des premiers croquis jusqu'au costume final, grâce aux commentaires du chef d'atelier pour la partie textile. Les participants découvriront également comment les modélisations du décor peuvent aboutir, avec quelles contraintes et quelles astuces scéniques."

Pratique. Représentations du vendredi 15 au mardi 19 novembre. Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs : 5 à 85€. Infos sur operaderouen.fr.