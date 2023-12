Rouen. Big Bang Festival : pour les enfants, le Théâtre des arts revêt son costume de fête

Depuis 2018, le Théâtre des arts propose une aventure musicale aux plus jeunes. Cette nouvelle édition mise sur la diversité des genres musicaux.

Une formule originale

Né en Belgique, à l'initiative de la Zonzo Compagnie, le Big Bang Festival est une formule qui se décline désormais dans de nombreuses maisons d'opéra dans toute l'Europe. Rouen est le deuxième opéra français à s'être lancé dans l'aventure, en 2018. La Zonzo Cie chapeaute toujours l'événement, proposant un catalogue de spectacles : à la salle de faire son choix parmi ce florilège de propositions. A l'occasion de ces portes ouvertes, tout au long de ce week-end festif, huit spectacles seront donc proposés et joués à plusieurs reprises dans tous les lieux de la maison Opéra, parfois les plus insolites : arrière de scène ou même loges. C'est le moment pour le jeune public de découvrir de nombreux univers musicaux mais aussi d'explorer l'opéra sous tous ses angles, y compris à travers ces lieux qui habituellement ne sont pas ouverts au public.

Les enfants sont rois

Les enfants sont directement impliqués dans le projet, notamment dans le cadre du spectacle Nomad qui, cette année, est animé par le guitariste londonien Paul Griffiths. En amont du festival, c'est en compagnie des élèves de 3e du collège Boieldieu à Rouen qu'il a composé une formule originale à découvrir au cours du week-end. Partant du postulat que les enfants sont les mieux placés pour parler aux enfants, ces mêmes collégiens se font ambassadeurs et se chargent de renseigner les visiteurs et de trouver avec eux le programme qui pourrait le mieux leur convenir. D'autres projets comme Ecoute les couleurs sollicitent la participation active des enfants impliqués ici à une vaste chorégraphie. Mais l'événement favorise une grande proximité avec les artistes, surtout avec la formule des loges : dans les loges de l'opéra, les spectateurs assistent à quatre propositions musicales toutes plus originales les unes que les autres. Le format idéal pour une découverte en immersion.

Pratique. Samedi 2 et dimanche 3 décembre, au Théâtre des arts à Rouen. 0 à 3€. operaderouen.fr.