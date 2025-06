Rouen. Découvrez l'opéra "Sémiramis" en répétition avant les représentations

Ce mardi 3 juin, le Théâtre des Arts de Rouen ouvre ses portes pour une répétition publique de l'opéra Sémiramis. La chef d'orchestre Valentina Peleggi détaille le programme.

En assistant à une répétition publique, que découvre le spectateur ?

"C'est une opportunité unique de découvrir comment se crée un opéra. Ce n'est pas le produit final mais une étape de travail. On comprend ce qu'il y a derrière la scène. Un mois et demi avant la première représentation, les répétitions commencent. C'est une répétition, donc l'œuvre n'est pas jouée dans son intégralité, on jouera l'un ou l'autre des deux actes, il y a des interruptions, des reprises, des échanges entre le chef, les musiciens et les solistes. On assiste vraiment à une session de travail. Les musiciens sont en fosse, les solistes en scène, mais la répétition publique précède la répétition générale. Donc les costumes, les décors, la mise en scène, la lumière, le maquillage ne sont pas encore tout à fait aboutis. On commence bien sûr par une courte introduction pour expliquer au spectateur l'étape de travail à laquelle il va assister."

Quelle est l'originalité de cet opéra ?

"Sémiramis de Rossini est un chef-d'œuvre basé sur la pièce de Voltaire, c'est le dernier opéra italien de Rossini. Il le compose en 1823 à Venise avant de partir définitivement pour l'Europe. C'est un opéra majestueux, qui mêle crime, intrigue politique et sentimentale, et surnaturel. On est plongé dans la Babylone antique, un environnement exotique. Tout concourt à faire de cet opéra une grande tragédie. Le meilleur c'est l'ouverture, mais c'est aussi le plus compliqué à interpréter. Rossini pousse le bel canto à ses limites, avec des lignes virtuoses et même acrobatiques pour ses solistes et un tempo extrêmement vif."

Pratique. Mardi 3 juin à 17h30, répétition publique gratuite. Représentations du 10 à 14 juin. 10 à 85€. Théâtre des Arts à Rouen.