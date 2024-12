Rouen. Les concerts incontournables de la rentrée

La rentrée arrive, annonciatrice d'une nouvelle saison culturelle. L'offre est foisonnante sur la métropole. Alors, pour programmer vos sorties, voici un focus sur trois concerts : de quoi satisfaire les appétits de chacun !

Trois salles, trois ambiances

A travers des lieux emblématiques de la métropole, on vous emmène faire un tour d'horizon de l'offre musicale. Au 106, dédié aux musiques actuelles, au Zénith, avec sa programmation grand public et ses têtes d'affiche, mais aussi à l'Opéra de Rouen, dont les événements ciblent de plus en plus un public familial, découvrez comment Rouen défend la création, la culture pour tous, honore les stars de la chanson d'aujourd'hui et met en avant des talents remarquables.

Ces propositions ne doivent pas vous faire oublier la multitude de salles de spectacle du territoire dans lesquelles on trouve toujours des spectacles de qualité comme Le Trianon transatlantique, La chapelle Corneille ou encore l'ECFM de Canteleu.