Tendance Session. Vitaa, Amel Bent, Mentissa, Ebony à l'affiche du nouveau concert gratuit de Tendance Ouest à Rouen !

Tendance Ouest de retour avec un nouveau concert d'exception... et gratuit bien sûr ! Rendez-vous le mercredi 7 mai au Trianon Transatlantique, à Sotteville-lès-Rouen, pour un Tendance Session exceptionnel.

Au programme, un concert 100% féminin, avec quatre artistes : deux chanteuses sur le devant de la scène depuis de nombreuses années et deux étoiles montantes de la scène hexagonale.

Vitaa

Révélée en 2006 grâce à sa collaboration avec la rappeuse Diam's sur "Confessions nocturnes", Vitaa a depuis enchaîné les succès, avec de nombreux albums, dont le dernier, Charlotte, en 2024. elle a depuis sorti plusieurs albums à succès, dont "Charlotte" en 2024. En 2023, elle a remporté le prix d'artiste féminine francophone de l'année aux NRJ Music Awards. En 2025, Vitaa prévoit une tournée de concerts en France, dont un passage au Zénith de Rouen le 7 novembre. Pour les fans les plus impatients, il faudra être au Tendance Session pour venir l'applaudir !

Amel Bent

21 ans après s'être révélée dans l'émission Nouvelle Star, Amel Bent n'en a pas terminé avec le succès. La chanteuse française, qui a connu son premier carton en 2004 avec le titre Ma Philosophie, sort le 16 mai 2025 un 8e album, intitulé Minuit Une et dont le premier single, Décharge mentale, est sorti en janvier. Jurée dans le télé-crochet The Voice entre 2020 et 2023, elle s'est imposée comme une figure majeure de la scène musicale. Elle prépare une nouvelle tournée, qui débutera en 2026 et passera par le Zénith de Rouen le 24 avril 2026.

Mentissa

Mentissa, artiste française émergente, séduit par sa voix envoûtante et son style mêlant R&B, pop et soul. Révélée dans l'univers The Voice - elle a remporté The Voice Kids Belgique en 2014, a été finaliste de The Voice France en 2020 et est devenue membre du jury de la version belge en 2024 - l'artiste de 25 ans déroule des textes authentiques sur scène, où elle impose sa présence charismatique. Véritable étoile montante de la musique, elle réinvente avec audace la pop française. Celle qui sera sur la scène de l'Olympia en mars 2026 vient de sortir un single, Désolée, prémice d'un futur album.

Ebony

​Attention nouvelle star ! Ebony, 20 ans, vient de crever l'écran lors de la 12e saison de la Star Academy sur TF1, où la jeune femme est parvenue jusqu'en finale, se distinguant par son énergie et son talent. La jeune femme, fille du chanteur Thierry Cham, a sorti en janvier 2025 son premier single, Unforgettable. En plus de ce Tendance Session prometteur, la chanteuse fera deux escales en Normandie ces prochaines semaines, dans le cadre de la tournée de la Star Ac : le vendredi 25 avril au Zénith de Caen (complet) et le dimanche 27 avril, pour deux concerts au Zénith de Rouen.

Jouez pour gagner des places

Alors, comment assister à ce Tendance Session ? Rien de plus simple : en écoutant la radio ! On vous fait gagner des places à partir du vendredi 11 avril. Soyez à l'écoute !