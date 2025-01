Télévision. Ce samedi, Ebony et Marine s'affrontent lors de la grande finale de la "Star Academy" sur TF1

Après trois mois de compétition intense, les téléspectateurs de TF1 découvriront enfin le nom de la grande gagnante qui prendra la relève de Pierre Garnier. Samedi 25 janvier, à 21h10, TF1 va diffuser la grande finale de la "Star Academy" 2024. Ce sont deux grandes voix du château de Dammarie-les-Lys qui vont s'affronter, Ebony à Marine : un duel 100% féminin.

Une finale très attendue

Le 12 octobre dernier, ils étaient 15 jeunes candidats à poser leurs valises au château de Dammarie-les-Lys. Au fil des semaines, le nombre d'élèves a diminué lors des primes, chaque samedi, au studio 217. Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux : Marine et Ebony sont les grandes finalistes de cette saison.

Ce samedi, Ebony aura le privilège de chanter Adieu, nous deux avec Pierre Garnier, et Roxane aux côtés de Sofia Essaidi. De son côté, Marine interprétera Juste une photo de toi avec M. Pokora, ainsi que Born with a broken heart en duo avec la star internationale, chanteur du groupe de rock italien Måneskin, Damiano David. Ensemble, elles feront un medley avec Amel Bent. La marraine de la promotion, Clara Luciani, sera également présente pour partager un moment avec les finalistes. Pour se défendre, chacune des finalistes aura aussi droit à un solo. Ebony, chantera All I Ask d'Adele, tandis que Marine interprétera A corps perdu de Grégory Lemarchal. Elles partageront également un duo ensemble sur le titre Never Enough, tiré de la bande originale de The Greatest Showman, et sur When You Believe de Mariah Carey.

Très attendue, cette finale promet d'être un véritable choc de divas, avec beaucoup d'émotions et des talents qui proposeront un duel spectaculaire.

Des premiers singles qui cartonnent déjà

Ebony et Marine présenteront également leur premier single solo, enregistré cette semaine au château. Avant la grande finale, les deux finalistes, ont dévoilé un titre qui marque le début de leur carrière.

Ebony, a livré Unforgettable, une chanson en français et en anglais qui raconte une rupture amoureuse.

De son côté, Marine propose à ses fans une nouvelle version de son morceau Ma faute, une ballade mélancolique.