Télévision. Marine, sacrée grande gagnante de la 12e saison de la "Star Academy", samedi 25 janvier

Le 12 octobre dernier, ils étaient 15 jeunes candidats à poser leurs valises au château de Dammarie-les-Lys. Après trois mois de compétition, c'est Marine, originaire du Pas-de-Calais, qui inscrit son nom sur la liste très fermée des vainqueurs de la "Star Academy". Elle rejoint Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé, Grégory Lemarchal, Magalie Vaé, Cyril Cinélu, Quentin Mosimann, Mickels Réa, Laurène Bourvon, Anisha Jo et Pierre Garnier. La jeune dentiste de 24 ans, gagne un coup de boost inestimable pour débuter sa carrière en remportant la finale du célèbre télé-crochet de TF1 face à Ebony. En plus de la visibilité que lui a offerte le programme, elle a décroché un contrat avec une maison de disques ainsi que 100 000 euros pour financer son premier album.

Le rêve d'une petite fille devenu réalité

Quelques années en arrière, Marine s'était déjà présentée devant les jurys de "The Voice Kids". A l'époque, une autre figure emblématique de la "Star Academy" siégeait dans les célèbres fauteuils rouges : Jenifer. Ce soir là, personne ne s'était retourné. Pour autant, la jeune fille n'a pas baissé les bras. En parallèle de ses études de chirurgien dentaire, elle a continué d'œuvrer dans la musique. En octobre dernier, lors d'une journée shopping en famille, l'animatrice de TF1 Karima Charni surgit, accompagnée d'une caméra, pour lui révéler qu'elle rejoint l'une des émissions les plus populaires du moment, annoncée dans le JT de 13h.

Son aventure est marquée par de nombreuses prestations. Le public l'a notamment découverte sur la chanson Ordinaire de Robert Charlebois. Elle a aussi performé sur le célèbre morceau All by myself et sur la reprise de I am what I Am de Gloria Gaynor. Samedi soir, elle a chanté Born with a broken heart aux côtés du chanteur du groupe de rock italien Måneskin, Damiano David et Juste une photo de toi avec M. Pokora. Marine entre également dans le cœur du public grâce à son humour sans limite : ses imitations de Chantal Ladesou et des trains sont devenues cultes. C'est avec 65% des votes qu'elle ressort grande gagnante de la "Star Academy" contre 35% pour Ebony. "Maman, j'ai gagné, maman", a-t-elle réagi, la voix nouée par les sanglots.

Son premier single est déjà un hit

Ma faute, le premier single de Marine, fait un carton sur les plateformes de streaming. Dévoilé dans une nouvelle version inédite la semaine dernière, il cumule déjà près de trois millions d'écoutes. Le single, qui raconte l'histoire d'une relation d'amour douloureuse, était déjà sorti sur les plateformes de streaming en 2022 mais il a rencontré un succès fulgurant ces derniers jours. Pour cette nouvelle version 2025, les radios seront de la partie. Ma faute est pressentie pour devenir l'un des premiers grands hits de 2025.