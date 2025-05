Musique. Marine dévoile son nouveau single "Cœur maladroit"

Depuis qu'elle a remporté la Star Academy le 25 janvier dernier, Marine vit un véritable tourbillon. Tournée triomphale entourée de ses camarades, interviews, séances studio… La jeune artiste lilloise a rapidement pris ses marques dans l'industrie musicale. Son premier single, Ma faute, a cartonné avec 23 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming, décrochant au passage une certification platine.

Un deuxième single très attendu

Marine l'avait promis : son aventure musicale ne fait que commencer. Son nouveau single, intitulé Cœur maladroit, est sorti ce vendredi 23 mai. Teasé au piano sur Instagram ces derniers jours, ce morceau confirme son univers entre pop élégante et émotion à fleur de peau. Pour ce deuxième single, Marine s'est entourée de Pierre-Laurent Faure, compositeur reconnu qui a déjà travaillé avec de nombreux artistes comme Hoshi, Amir ou encore Claudio Capéo, et de Sébastien Rousselet, moitié du duo Rouquine, vainqueur de The Artist sur France 2. Ensemble, ils signent une chanson à la fois intime et percutante, aux arrangements subtils et à la sincérité touchante.

Marine ouvre la voie vers son premier disque

Avec Cœur maladroit, Marine offre un nouvel aperçu prometteur de son tout premier album, désormais finalisé, puisqu'elle a organisé un concours offrant à quelques fans la chance d'assister à une écoute exclusive en avant-première. Pour ce premier opus, qu'elle décrit comme sincère et énergique, elle a travaillé avec le célèbre chanteur français Eddy de Pretto, qui lui a composé deux chansons, après une rencontre lors d'un événement caritatif, l'une évoquant le mal-être et l'autre, Fille ordinaire, un titre dans lequel la chanteuse revendique sa simplicité et son authenticité : "Je suis sans artifices, on m'aime comme ça ou pas. Je n'ai rien d'une star et je ne veux pas en être une", a-t-elle expliqué à Télé 2 Semaines. Elle ajoute avoir rendu hommage à sa grand-mère maternelle atteinte de la maladie d'Alzheimer dans une chanson intitulée Dalida.