Documentaire. Découvrez Vitaa en toute intimité dans "Je m'appelle Charlotte"

Vitaa va se livrer à cœur ouvert, comme elle ne l'a jamais fait. Après des mois intenses de travail, la chanteuse est prête à dévoiler une nouvelle facette d'elle-même dans un documentaire inédit.

Elle se dévoilait déjà un peu plus à son public dans son dernier projet Charlotte qui a été conçu comme son ultime album. Cette fois, ce n'est pas à travers la musique qu'elle va se confier à ses fans mais plutôt de manière inédite : dans un documentaire. Ce film, dirigé par Matthieu Valluet, s'intitule Vitaa, je m'appelle Charlotte et explore deux années au cœur de son quotidien.

Diffusé vendredi 22 novembre, à 21h25 sur TMC, ce programme plongera les téléspectateurs dans un voyage intime au cœur de la vie de la chanteuse, révélant des facettes souvent loin des paillettes et des projecteurs. Il mettra en lumière les défis qu'elle affronte pour concilier vie personnelle et carrière, ainsi que les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans l'industrie musicale. Vitaa reviendra sur son parcours, ses succès et ses échecs, depuis ses débuts marquants aux côtés de Diam's jusqu'au poids parfois écrasant de la célébrité. Elle sera accompagnée des témoignages d'amis proches comme Amel Bent, Matt Pokora, Gims et Dadju.

L'interprète de A fleur de toi, Promets-moi, Je n'oublie pas ou encore Ton amoureuse, a démarré une tournée dans toute la France avec une date en Belgique à Forest National le 20 décembre. Elle passera également par la Normandie, au Zénith de Rouen le 22 novembre, le soir de la diffusion de son documentaire sur TMC et le 7 décembre au Zénith de Caen. Vitaa sera aussi de passage à Antarès, au Mans, le 7 février 2025.