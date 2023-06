Télévision. Mentissa devient coach dans The Voice

Elle est clairement la révélation de la saison 10 de The Voice sur TF1. Mentissa a conquis les coachs et le public en arrivant en finale de l'émission en 2021. C'est Vianney, son coach lors de cette saison, qui lui a écrit la chanson Et bam, devenue un hit générant 35 millions de streams et qui lui a permis d'être nommée aux Victoires de la musique. La jeune chanteuse qui a aussi intégré la troupe des Enfoirés a également impressionné avec son premier album La vingtaine, emmené par les singles Balance et Mamma Mia.

Aujourd'hui, elle réalise un rêve en intégrant l'équipe de coachs de The Voice Belgique, une consécration pour Mentissa qui, avant d'arriver en finale de The Voice en France, avait déjà gagné la version flamande de The Voice Kids.

Une annonce qu'elle a faite il y a quelques jours, sur son compte Instagram : "Pince-moi je rêve… devenir coach a toujours été une grande envie pour moi. Une envie non pas “d'apprendre” mais de “partager” je suis tellement heureuse d'avoir cette chance. The Voice m'a emmené jusque là et cette belle histoire continue. Merci @thevoicebe"

Elle sera coach aux côtés de deux stars bien connue en France : Christophe Willem et Hatik.