Musique. Ebony a déjà passé le cap symbolique du million de streams avec "Unforgettable" !

Finaliste de la Star Academy aux côtés de Marine, grande gagnante du télécrochet, Ebony s'impose doucement dans l'industrie musicale. La jeune artiste de 20 ans a conquis le cœur du public avec des prestations remarquées grâce à sa voix unique et son charisme incroyable. Elle a lancé sa carrière avec la chanson Unforgettable, écrite après une rupture quand elle avait 15 ans et enregistrée lors de sa dernière semaine passée au château de Dammarie-les-Lys.

"Unforgettable", un titre dansant et rempli d'émotions

Pour Ebony, Unforgettable est une chanson très personnelle. Elle y évoque une rupture douloureuse qu'elle a traversée lors d'une histoire d'amour. Ce morceau plonge dans ses souvenirs indélébiles, qui ont laissé une marque dans son esprit et dans son cœur, et porte un message de résilience et de renaissance.

Cependant, la chanteuse souhaite que le public s'approprie sa chanson à travers sa propre expérience. Là où certains pourraient y voir uniquement une histoire d'amour personnelle, le morceau va au-delà de cette dimension pour toucher un large éventail de relations humaines. Avec son rythme dansant, Unforgettable invite à la fois à la réflexion et à l'évasion mêlant émotions profondes et énergie entraînante. C'est une atmosphère parfaite pour se laisser emporter par la musique tout en ressentant la puissance du message qu'elle véhicule.

1 million de streams cumulés !

Unforgettable a déjà franchi la barre du million de streams et s'est fait une place dans le Top SNEP (Syndicat national de l'édition phonographique) dès sa sortie. "Merci mes vies pour le million", s'exclame Ebony auprès de ses abonnés sur son canal Instagram. Un début prometteur pour cette artiste au talent brut, qui ne compte pas s'arrêter là. Ce morceau pourrait marquer le début d'un premier album : elle rêve d'ailleurs d'aller en studio aux côtés de trois de ses idoles : Tayc, Aya Nakamura et Yseult.

Ebony s'apprête à parcourir les routes de France

Ce n'est pas tout ! La tournée de la Star Academy 2024 approche à grands pas. A partir du 21 février 2025, Marine, Ebony, Franck, Charles, Emma, Ulysse, Maureen, Marguerite et Maïa commenceront cette nouvelle aventure sur scène, offrant aux fans l'occasion de revivre les moments forts de la saison 12. Les répétitions ont débuté lundi 10 février et TF1 a même créé un programme, Star Academy : en tournée, pour montrer les coulisses des préparatifs orchestrés notamment par Lucie Bernardoni, répétitrice, qui fait à nouveau partie de l'équipe artistique.

Voici quelques dates en Normandie et à Paris à ne pas manquer :

• Le 8 mars 2025 au Mans, à l'Antarès, à 15h et à 20h

• Le 25 avril 2025 au Zénith de Caen, à 20h

• Le 27 avril 2025 au Zénith de Rouen, à 15h et à 20h

• Le 15 mai 2025 au Zénith de Caen, à 20h

• Le 18 mars et 13 juin 2025 à Paris, à l'Accor Arena, à 20h