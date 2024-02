Villedieu-les-Poêles. Finale de la Star Academy : trois bonnes raisons de voter pour le Normand Pierre

A la veille de la finale qui va opposer Pierre Garnier à Julien en finale de la Star Academy, Tendance Ouest vous donne trois bonnes raisons de voter pour le jeune homme originaire de Villedieu-les-Poêles.

1. Pierre est le seul élève à avoir mis tout le monde d'accord

Que ce soient les élèves, les téléspectateurs ou les profs, personne n'a jamais remis son talent en cause. En plus d'avoir un grain de voix très reconnaissable, Pierre écrit, compose, joue du piano… Bref, vous l'aurez compris, il a tout pour lui. Il ne manque plus que l'accompagnement d'une maison de disques comme il est prévu pour le gagnant de la Star Academy pour que Pierre devienne l'artiste reconnu qu'il mérite d'être.

2. Pierre n'a été à l'origine d'aucun drama dans le château

Elève exemplaire, Pierre n'a jamais eu un comportement problématique. Mieux encore, il est resté fair-play tout au long de l'aventure, en ne critiquant jamais ses concurrents. Un état d'esprit discret et bon joueur qui dévoile une personnalité tranquille et confiante. Autant d'atouts pour un futur artiste.

3. Pierre est le seul élève sur qui un producteur a flashé

Pour devenir artiste, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Dove Attia l'a encore rappelé dans sa masterclass. En plus d'avoir le talent et la force de travail, Pierre s'est déjà constitué une base fan extrêmement conséquente à en voir le déchaînement de passion qu'il a suscité mardi 30 janvier, en se rendant chez lui à Villedieu-les-Poêles. Tous les ingrédients sont réunis pour que Pierre devienne une star.

Réponse le samedi 3 février.