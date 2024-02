Star Academy. Le Normand Pierre Garnier annonce la sortie prochaine de son single "Ceux qu'on était"

Il n'est pas redescendu de son nuage depuis le samedi 3 février et sa victoire en finale de la Star Academy. Pierre Garnier fait briller la Normandie dans toute la France depuis, et espère continuer à le faire dans les prochains jours. Alors que sa "compo" intitulée Ceux qu'on était a fait le buzz sur les réseaux, il annonce sortir très vite cette chanson.

• Lire aussi. Star Academy. "Dadju m'a fait le plus beau des cadeaux" : rencontre avec le Normand Pierre Garnier

Rendez-vous dès cette nuit… ou demain matin !

Interprétée devant quatre millions de téléspectateurs sur invitation de Dadju, la chanson a conquis le public, alors que certains la connaissent déjà par cœur. Dans une petite vidéo, le natif de Caen annonce ainsi sortir son single officiellement ce mercredi 7 février, dès minuit. "J'espère que vous allez adorer", glisse celui qui a grandi à Villedieu-les-Poêles, dans la Manche.

L'engouement a été tel après cette annonce, que le lien pour réserver le single a été pris d'assaut et ne fonctionnait plus. De quoi forcer l'équipe du chanteur à en créer un second.