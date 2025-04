Interview exclusive. Ebony raconte l'histoire derrière Unforgettable, sa relation avec Pierre Garnier et son lien avec la Normandie

Elle n'a que 20 ans mais semble déjà taillée pour les grandes scènes : Ebony, finaliste marquante de la Star Academy 2025, était en Normandie ce week-end pour deux concerts à guichets fermés, à Caen et à Rouen. C'est dans les coulisses du Zénith de Caen, vendredi 25 avril, qu'on l'a rencontrée, détendue mais concentrée, avant de faire vibrer la salle.

La jeune chanteuse originaire de L'Ile Saint-Denis, fille du chanteur Thierry Cham, confirme d'emblée qu'elle est prête pour les sommets : entre la tournée marathon, son single Unforgettable et sa participation imminente au Tendance Session à Rouen le 7 mai, tout s'enchaîne.

Révélée par la Star Academy 2025, Ebony, 20 ans, a rapidement conquis le public. - Ilan Brakha

Une tournée explosive… et un public normand au rendez-vous

A peine la finale de la Star Academy terminée, Ebony a enchaîné avec une tournée de grande ampleur, des Zéniths, des Arénas, Bercy, la Belgique, la Suisse… Et la Normandie, qu'elle découvre pour la première fois avec émerveillement. "C'est incroyable de se produire sur des grandes scènes. On a fait Bercy en mars, c'était fou. Et le public normand… super-sympa ! On a déjà rencontré une partie pendant les balances, c'était génial.”

Sur scène, elle donne tout. Même deux shows en une journée, comme à Rouen ce dimanche, ne lui font pas peur. "C'est fatigant mais on essaie d'avoir autant d'énergie pour les deux. Il y a à peine 30 minutes de pause entre les deux concerts, et on enchaîne direct avec les rencontres. Le soir, on a qu'une hâte : se coucher !”

Pierre Garnier, la Normandie, et des rêves plein la tête

La Normandie, Ebony la connaît un peu grâce à ses souvenirs d'enfance. En effet, elle raconte : "J'ai une tante qui habite pas loin, dans le Vexin, on allait souvent visiter les alentours", ainsi que pour des sorties scolaires.

Mais surtout, c'est le territoire d'un autre grand nom de la Star Ac' : Pierre Garnier. Le lien est là, même s'il reste discret. "On s'est croisés quelques fois, on échange, même si on n'est pas plus proches que ça, il fait partie de la famille Star Ac. C'est inspirant, il a une carrière de folie. Il est lui-même en tournée en ce moment et ça cartonne. Ça donne envie de réussir comme lui.”

L'objectif ? Elle l'assume : remplir le Zénith de Caen à son nom, bientôt. “Ce serait génial de pouvoir réussir à remplir le Zénith de Caen, c'est un objectif !”

"Unforgettable", la chanson qui l'a révélée

Son premier single, Ebony l'a écrit à 15 ans, dans sa chambre, le cœur en miettes. Loin du glamour des plateaux TV, c'est cette sincérité brute qui touche son public aujourd'hui. "C'est une chanson que j'ai commencé à écrire après une rupture amoureuse. J'étais triste, j'avais pas envie que la personne m'oublie. Je l'ai retravaillée ensuite au château.”

Mais au-delà de la peine de cœur, la chanson parle d'un paradoxe universel : "Je pense que beaucoup de gens, quand ils se séparent, ressentent cette dualité : on veut rester dans la tête de l'autre, on ne veut pas qu'il nous oublie mais en même temps nous on a besoin d'oublier pour aller mieux.”

Sur les réseaux, Unforgettable séduit. Les covers et partages s'enchaînent, et la connexion avec le public grandit à chaque note. "Il y a des gens qui me disent qu'ils l'aiment, elle est pas mal reprise sur les réseaux. Peut-être que ça les a touchés à un endroit de leur cœur, de leur sensibilité.”

Une voix, un style, une vision artistique affirmée

Musicienne, compositrice, chanteuse… Ebony assume son parcours et ses inspirations, avec une maturité impressionnante. "Mes premiers souvenirs musicaux, c'est quand je regardais les clips de mes morceaux préférés à la télé, surtout ceux de Michael Jackson. Ça m'a beaucoup inspirée.”

Passée par la musicologie et le jazz, elle a une envie claire : partager des émotions et raconter des histoires. "Je fais de la musique parce que ça me tient à cœur. C'est une manière pour moi de m'exprimer, partager mes émotions, de me soulager. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on crée une vraie connexion avec le public.”

Après la tournée, cap sur l'été… et la Tendance Session

La suite s'annonce tout aussi intense pour Ebony : des festivals prestigieux comme Yardland ou Les Ardentes, un nouveau single en préparation, et bien sûr le Tendance Session à Rouen, avec Vitaa, Amel Bent et Mentissa. Une affiche 100% féminine qui la fait vibrer.

"C'est une source d'inspiration. Ce sont quatre femmes qui ont une carrière incroyable, c'est inspirant.” Sur scène, elle promet de marquer les esprits. Et oui, il y aura des surprises. "Ça va être trop bien ! Je prépare peut-être des petites surprises…”

Gagnez vos places pour la Tendance Session avec Ebony

Ebony sera en concert mercredi 7 mai à 20h au Trianon Transatlantique de Sotteville-lès-Rouen, pour un show privé uniquement sur invitation. Pour tenter de gagner vos places, envoyez ROUEN au 7 14 15 (3x0,75€ + coût d'envoi).

Soyez prêts : la future superstar est déjà là, et elle compte bien vous le prouver sur scène.