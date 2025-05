Rouen. Vitaa, Ebony, Mentissa et Amel Bent : un Tendance Session événement

"Ce plateau radio va être trop bien, je prépare quelques petites surprises, peut-être", livre Ebony lors de son passage en Normandie avec la tournée de la Star Academy. Elle est à l'affiche du nouveau Tendance Session de Tendance Ouest, au Trianon transatlantique de Sotteville-lès-Rouen, mercredi 7 mai. Une affiche exceptionnelle et 100% féminine qu'elle partage avec la talentueuse Mentissa et deux artistes confirmées, références de la scène musicale française : Vitaa et Amel Bent. "Ce sont des artistes inspirantes, avec une carrière incroyable, elles sont au top", reconnaît encore Ebony, la benjamine du plateau, qui a pu chanter avec Mentissa et Amel Bent pendant son expérience à la Star Academy. Le concert gratuit (les places étaient à gagner avec Tendance Ouest) s'organise depuis des mois, la principale difficulté étant de faire coïncider l'agenda d'artistes très occupées et celui du Trianon transatlantique, qui propose une riche saison culturelle. Les planètes ont pu finalement s'aligner. "On entretient de très bonnes relations depuis longtemps avec Amel Bent et Vitaa qui sont déjà venues sur des événements Tendance Ouest. Elles sont fidèles, connaissent bien la radio et ont le même management", dévoile Charles Douchy, programmateur musical de Tendance Ouest.

Avec deux artistes aussi reconnues, qui remplissent des Zéniths, la programmation s'est complétée sans difficulté. "Mentissa est dans la même maison de disques que Vianney, Adé ou Thérapie Taxi qui sont déjà venus, donc ça s'est fait simplement", ajoute-t-il. Ebony, étoile montante, a complété la programmation.

Un format exceptionnel et intimiste

"Sur la programmation, Tendance Ouest propose quelque chose d'hyper cohérent avec quatre artistes qui ont le vent en poupe en même temps", se réjouit Paul Moulènes, le directeur du Trianon transatlantique, ravi d'accueillir le show. "Amel Bent, Vitaa, c'est iconique, Mentissa, c'est en passe de le devenir et Ebony, on ne peut que lui souhaiter le même avenir, donc le plateau est hyper intéressant", ajoute-t-il. Le plus ? Découvrir ces chanteuses dans cette salle très intimiste d'un peu plus de 400 places, alors qu'on a l'habitude de les voir en ce moment dans des salles de grande, voire très grande capacité. "Les spectateurs seront vraiment privilégiés de pouvoir approcher des artistes de cette notoriété, comme nulle part ailleurs, les entendre respirer, presque pouvoir les toucher", insiste Paul Moulènes.

Le format du Tendance Session développé par Tendance Ouest permet effectivement un moment suspendu. "Ça nous permet de prendre le temps, l'artiste vient jouer cinq ou six titres et il y a une interview sur scène qui permet à l'artiste de développer son univers artistique et musical", défend Charles Douchy. "Ça fait aussi du bien à ces artistes de se poser dans une salle de 400 places, où l'on voit vraiment ses fans, on croise vraiment les regards." Une occasion aussi unique pour les auditeurs de Tendance Ouest de rencontrer les artistes qu'ils ont l'habitude d'entendre sur leur radio, et qui sont pour Charles Douchy des représentantes de la variété française de 2025. "Ce ne sont plus des artistes connotées pop urbaine, ce sont des chanteuses de variété moderne, au sens noble du terme. Elles ont aussi à cœur de transmettre. Amel Bent, Vitaa et Camélia Jordana avaient sorti un album qui s'appelle Sorore, je pense qu'on aura cette sororité sur scène."