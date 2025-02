Musique. Mentissa dévoile le clip de "Désolée"

Alors qu'elle était pressentie pour représenter la Belgique avec son hit Désolée lors du prochain concours Eurovision à Bâle en Suisse, Mentissa ne sera finalement pas de la partie. En effet, la chanteuse n'a pas été retenue lors de la sélection Eurosong 2025, qui a vu Red Sebastian décrocher sa place.

Malgré cette déception, Mentissa ne compte pas baisser les bras. Son hit Désolée, composé avec Vianney, est déjà programmé sur de nombreuses radios, dont Tendance Ouest. La chanson s'accompagne d'un clip que la chanteuse vient de dévoiler.

Dans la vidéo, on la voit voyager à travers les époques, des années 60 à 90. "Je voulais mélanger les époques, y chercher des connections, montrer que les gens s'amusent à diverses époques exactement de la même façon peu importe les décennies qui passent", a déclaré le réalisateur du clip Greg Ohrel. Pour cela, Mentissa et son équipe ont utilisé des images d'archives de l'INA.

L'artiste s'intègre dans chaque époque en s'imprégnant des genres musicaux et vestimentaires, mais aussi en explorant les styles de danse, du twist au breakdance. La chanteuse prépare actuellement son deuxième album et sera à l'Olympia à Paris, puis au Cirque Royal de Bruxelles et au De Roma d'Anvers les 19, 26 et 27 mars 2026.