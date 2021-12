Hors Normandie. Allez reste, regardez le clip du titre de Boulevard des Airs et Vianney

De beaux souvenirs d'enfance plein d'innocence, voilà le décor du clip d'"Allez reste" de Boulevard des Airs et Vianney.

Le groupe de Tarbes a demandé à Vianney, leur ami dans la vie, de collaborer pour ce titre qui évoque la mémoire. Le résultat est entraînant et toujours aussi sympathique de la part de ces chanteurs incontournables de la scène française ces dernières années. Boulevard des Airs a été d'ailleurs récompensé en début d'année 2019 de la victoire de la musique de la chanson de l'année pour "Je me dis que toi aussi".

Boulevard des airs sera en concert vendredi 15 novembre 2019 au zénith de Caen et samedi 29 juin 2019 à Evreux à l'occasion du festival Rock in Evreux by GHF.

