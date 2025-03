Rouen. Michèle Laroque et Kad Merad réunis au Zénith : la billetterie est ouverte !

Alors qu'ils partagent déjà l'affiche du film 100 millions ! en salle depuis mercredi 26 mars, Michèle Laroque et Kad Merad vont aussi partager l'affiche au Zénith de Rouen. Le duo se met en scène dans une comédie théâtrale signée Olivier Baroux, L'Âge bête, qui sera jouée en France et en Belgique en 2026. La pièce évoque avec humour le destin de Benoit et Claire, la soixantaine, qui viennent de se rencontrer et qui veulent vivre leur nouvelle histoire à fond, refusant de se laisser enfermer par l'âge. Une pièce qui promet un regard amusé sur l'envie de rester jeune à tout prix. Le spectacle est prévu mercredi 2 décembre 2026 au Zénith de Rouen et la billetterie est d'ores et déjà disponible sur zenith-de-rouen.com. Comptez entre 51 et 74 euros.