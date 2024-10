Concerts. Déjà complet en novembre, Gims annonce de nouvelles dates à Rouen et Caen

Vous aviez manqué les dates à Rouen et Caen du chanteur Gims, qui marque de son empreinte la scène musicale française ?

Les concerts du célèbre artiste, prévus le 8 novembre 2024 au Zénith de Rouen et le 9 novembre au Zénith de Caen, sont déjà complets. Mais de nouvelles dates ont été ajoutées et la billetterie a ouvert ce mardi 8 octobre. L'interprète de Bella ou de Sapés comme jamais revient le 14 février 2025 au Zénith de Rouen et le 15 février 2025 au Zénith de Caen. Soyez réactifs car les places partent à grande vitesse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par G I M S (@gims)

Gims est en plein dans sa tournée baptisée Le Dernier tour dans laquelle il propose un voyage dans le temps à travers ses plus grands titres.

Les billets sont à réserver notamment sur le site du Zénith de Rouen ou celui du Zénith de Caen Comptez de 47 à 72€.