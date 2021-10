Hors Normandie. M Pokora a terminé son nouvel album

Les fans de M Pokora vont être ravis : 2019 est l'année du retour de M Pokora ! En automne 2019, il fera une tournée, le Pyramide Tour, dans les zéniths français avec évidemment des passages en Normandie. Il sera au zénith de Rouen le mardi 15 octobre 2019 et au zénith de Caen le mardi 3 décembre 2019.

Il chantera les chansons de son nouvel album qui sortira bientôt car le chanteur a annoncé l'avoir terminé en ce mois de janvier 2019 ! Après ses reprises de Claude François vendues à plus de 600 000 exemplaires, un énorme succès, son plus grand d'ailleurs, la tâche sera rude pour le M Pokora qui s'oriente vers un style plus urbain. Il a dévoilé quelques secondes d'une des musiques qu'on retrouvera dans l'album. À vous de juger !