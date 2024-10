Rouen. Les Choristes reviennent... en ciné-concert !

Les Choristes, film de Christophe Barratier sorti en 2004, a connu un succès exceptionnel en salle. Porté par la musique remarquable de Bruno Coulais qui fut d'ailleurs récompensé du César de la meilleure musique de film cette année-là, le film a séduit des centaines de milliers de spectateurs.

A l'occasion des 20 ans du film, uGo&Play et TF1 spectacle livrent une version ciné-concert grandiose dont la tournée commence justement au Zénith de Rouen vendredi 18 octobre. Avec près de 80 artistes sur scène qui accompagnent en live le film projeté sur un écran géant, ils nous offrent une expérience immersive. Pour interpréter les partitions de Bruno Coulais, c'est le Yellow socks orchestra qui a été choisi, dirigé par le chef Nicolas Simon et accompagné par un chœur d'enfants. Ce spectacle renoue avec la tradition du ciné-concert et nous permet de nous replonger dans la magie de ce beau film.

Vendredi 18 octobre à 20h30. Zénith de Rouen. 25 à 79€. zenith-de-rouen.com