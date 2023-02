Rouen. En difficultés financières, l'Opéra annule une partie de sa saison

La crise à l'Opéra de Rouen Normandie est cette fois bien palpable. Dans un communiqué, jeudi 2 février, l'établissement indique être obligé de réduire sa saison pour faire face aux contraintes budgétaires : "La fragilisation budgétaire de l'établissement régulièrement évoquée au CA depuis plusieurs années, conjuguée au contexte inflationniste des derniers mois, ne permettront pas de maintenir l'ensemble de la programmation."

L'établissement doit fermer ses portes pendant six semaines, pour "préserver au mieux l'activité de la rentrée 2023-2024", poursuit le communiqué, insistant sur le fait qu'il s'agit d'un "déchirement pour nous que de devoir renoncer à certaines créations dans les prochains mois et, plus encore, de suspendre les dispositifs participatifs patiemment développés pour permettre au plus grand nombre de goûter aux joies de l'opéra".

Le même communiqué salue les efforts de rationalisation, la mobilisation de la Région Normandie et de l'État, mais déplore le "manque de convergence des collectivités territoriales pour faire émerger une solution collective".

Avec la fermeture, 15 000 spectateurs, dont 12 000 enfants, seront privés de la programmation. 90 000 spectateurs, dont 34 % de nouveaux, ont profité de la programmation de l'Opéra Rouen Normandie sur les quatre derniers mois, assure l'établissement, qui s'interroge sur ses "perspectives au regard de la place du rôle structurant qu'il occupe au sein de la Métropole de Rouen".

Les spectacles annulés

La fermeture de six semaines entraîne l'annulation des spectacles suivants :

• L'opéra participatif Cendrillon ou le Grand Hôtel des songes programmé du 1er au 5 avril,

• la création française de The Convert programmée les 4 et 6 mai,

• les Notes gourmandes Contes en musique du 12 avril,

• les concerts Cordes dansantes des 13 et 14 avril,

• les Notes gourmandes "Ouvertures " du 3 mai,

• ainsi que le concert de musique de chambre Souvenirs et métamorphoses du 7 mai.

Les spectateurs seront contactés pour, soit un report des billets sur un autre spectacle, soit leur remboursement.