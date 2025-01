Rouen. La discothèque Le So fermée par arrêté préfectoral jusqu'au 31 janvier

Elle restera fermée jusqu'au 31 janvier 2025 à 15h30. La discothèque Le So a annoncé, mardi 31 décembre, prendre acte "de la décision à effet immédiat de la préfecture de Seine-Maritime de fermer provisoirement" l'établissement pour une durée d'un mois.

La boîte de nuit a tenté de faire suspendre cet arrêté de fermeture administrative auprès du tribunal administratif de Rouen, en vain. Il lui est notamment reproché d'avoir servi de l'alcool en grande quantité à des personnes manifestement ivres.

"Proposer des alternatives à la consommation d'alcool"

"Cette épreuve ne fait que renforcer notre volonté d'innover et de proposer des alternatives originales et responsables liées à la consommation d'alcool", indique Le So dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Début octobre, Owen Cerf, âgé de 19 ans, avait été porté disparu après une soirée dans cet établissement. Son corps avait été découvert dans la Seine, quelques jours plus tard.