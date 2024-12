Rouen. Une Saint-Sylvestre électrique au SO

A l'occasion des fêtes de fin d'année, le So organise deux soirées qui s'annoncent mémorables. Ce vendredi 20 décembre, à 20h45, c'est un show-diner que propose le club chic de Rouen. Cette formule réunit des performers de qualité qui mettront l'ambiance : danseurs, musiciens et artistes de cabaret qui céderont leurs places aux DJ après 23h30. Avant de mettre le feu à la piste, les participants peuvent se restaurer en choisissant la formule planche ou dîner d'exception et bénéficier de forfaits tables pour 2 à 10 personnes, les premiers prix étant fixés à 43 euros. Vous pouvez encore réserver pour ce soir en appelant le 02 35 23 71 19 jusqu'à 18h.

Pour la soirée du Nouvel An, mardi 31 décembre dès 20h, le SO voit grand et annonce une soirée prestige. Organisateur de soirée hors pair, le SO assure un divertissement haut de gamme avec des premiers prix à 169€ et un menu gastronomique à la carte. Mais il est aussi possible de s'offrir uniquement la soirée dansante à raison de 29€ l'entrée au club à partir de 22h30.

Pratique. Show-diner le 20 décembre à 20h45, Saint-Sylvestre le 31 décembre à partir de 20h. Hangar 9, Quai de Lesseps à Rouen. so-rouen.com.