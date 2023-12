Rouen. Saint-Sylvestre : Le So se met sur son 31 !

Le club organise chaque année depuis 2016 une soirée festive, à la fois chic et conviviale, pour la Saint-Sylvestre. C'est une version améliorée de son rendez-vous mensuel dîner-spectacle que nous proposent Nicolas Lamotte, créateur et codirigeant du So, et son équipe ! Animée par un saxophoniste, deux chanteurs, des danseuses et une performeuse aérienne, la première partie surfe sur un répertoire soul et pop. Pendant ce spectacle, les convives attablés pourront déguster un assortiment de mets raffinés servis sur ardoise et préparés sur place dans les cuisines du So. Et Le So offre littéralement deux soirées en une, puisqu'à partir de 23h, l'ambiance change : l'établissement ouvre ses portes aux autres convives, venus pour danser, et confie les platines aux deux DJ résidents du So : Tad et Will Tyler pour que les convives mettent le feu sur la piste de danse jusqu'au bout de la nuit.

Pratique. Dimanche 31 décembre à 19h, Au So à Rouen. Dîner spectacle à 19h45 : 145€ ; entrée simple à 23h : 29€. so-rouen.com