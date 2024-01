Tourisme. La fréquentation en hausse en Seine-Maritime pendant les fêtes de fin d'année

Seine-Maritime Attractivité note un bond de la fréquentation touristique dans le département en cette fin d'année 2023. Les chiffres sont en hausse par rapport à la même période en 2022. Ainsi, durant le week-end de Noël (du 23 au 25 décembre), quelque 389 000 nuitées touristiques ont été enregistrées dans le département, soit une augmentation de 5% par rapport à Noël 2022. On comptabilise également 7% de touristes français en plus sur cette même période.

"Concernant les excursionnistes, ils ont été 201 000, soit 7% de plus qu'en 2022, dont 164 000 excursions françaises et 37 000 étrangères", poursuit Seine-Maritime Attractivité dans son communiqué.

Un succès similaire pour la Saint-Sylvestre

La hausse de la fréquentation touristique est encore plus significative concernant le dernier week-end de l'année (30 décembre au 1er janvier). Sur la Saint-Sylvestre, 310 000 nuitées touristiques ont été ainsi comptabilisées en Seine-Maritime. C'est 8% de plus qu'en 2022, observe Seine-Maritime Attractivité. Par ailleurs, on comptabilise 180 000 excursions sur cette période, soit 2% de plus que l'année précédente, dont 141 000 excursions françaises et 39 000 étrangères.

