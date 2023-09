Tourisme. Bilan positif en Normandie, les musées grands gagnants de la météo

Du mois d'avril jusqu'à la fin de celui d'août 2023, la Normandie a enregistré 48,8 millions de nuitées, soit une hausse de 5,5 % par rapport à l'an passé. Un bilan qualifié de "très positif" par Michael Dodds, directeur du Comité régional du tourisme de Normandie, et de Normandie Attractivité. Porté par les deux moteurs qu'ont été le 79e anniversaire du Débarquement en Normandie et l'Armada, le mois de juin a notamment été exceptionnel.

"La Normandie est un lieu de court séjour, et le printemps a notamment très bien fonctionné", poursuit Michael Dodds. L'année 2023 a été marquée par la forte présence des étrangers sur le territoire. Ils représentent 35 % des touristes en Normandie, avec en tête les Allemands, suivis des Anglais et des Hollandais. À noter la grosse progression des voyagistes italiens, "sûrement à la recherche de fraîcheur en Normandie".

Les sites en intérieur ont le sourire

Si le secteur hôtelier et de la restauration a connu plus de difficultés, à cause d'une météo qualifiée de "calamiteuse" en été et de fermetures ponctuelles dues au manque de personnel, ce sont les musées qui ont tiré leurs épingles du jeu, affichant une fréquentation en hausse de 17 % au Mémorial de Caen, ou bien de 19,5 % à la fondation Claude Monet à Giverny, par rapport à l'an passé.

Autres chiffres notables : plus 20 % pour la Tapisserie de Bayeux, plus 32,3 % au MUMA du Havre. La Manche n'est pas en reste avec d'ores et déjà un record à la Cité de la Mer de Cherbourg et ses 256 000 visites. Depuis 2002, jamais autant de touristes n'avaient franchi les portes du monument préféré des Français en 2022.

Mais ce bilan, déjà satisfaisant, n'est pas terminé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Michael Dodds estime entre 25 et 30 % la part de touristes qui se rendent en Normandie après le 1er septembre. Et il constate d'ailleurs que les rues sont "toujours pleines d'étrangers". Espérons qu'ils puissent profiter du beau temps, même si les musées se réjouiront sans doute des pluies automnales.