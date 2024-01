Tourisme. La Normandie dans le classement des "52 destinations de voyage en 2024" du New York Times

"Célébrer le rôle d'une région dans le mouvement artistique impressionniste." C'est par cette phrase que le New York Times motive son choix d'inclure la Normandie dans le classement des "52 destinations de voyage en 2024". A la 44e place entre les Caraïbes, le Japon ou encore la Nouvelle-Zélande, c'est pour son aspect culturel qu'elle a été désignée. Le 150e anniversaire de l'impressionnisme célébré cette année va faire parler de la région, lieu central du mouvement pour le média.

Le New York Times invite ses lecteurs à venir contempler le Festival Normandie Impressionniste (du 22 mars au 22 septembre), qui permettra de célébrer "la place centrale de la région dans la vie et l'œuvre des figures majeures du mouvement". Le média met en lumière cet événement important de cette année, mais évoque également d'autres villes incontournables comme : Rouen, "Giverny (où Monet a vécu), Honfleur (qui abrite le musée Eugène Boudin), Le Havre et d'autres lieux normands".

La région n'a pas fini de rayonner, d'autant plus en cette année 2024, avec les 80 ans du Débarquement de Normandie.