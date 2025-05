Pavillons Bleus. Quelles sont les plages les plus propres de Normandie pour cet été ? Voici la liste par département

Loisirs. Cet été 2025, dix-huit plages et douze ports normands décrochent le label Pavillon Bleu, gage d'un tourisme durable et d'une qualité d'eau irréprochable. Découvrez la liste complète des sites labellisés en Normandie, et où poser votre serviette en toute confiance.