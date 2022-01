Fécamp. Normandie : un début mai sous le soleil

C'est un petit avant-goût des grandes vacances qui se profilent. À Fécamp (Seine-Maritime) le front de mer est pris d'assaut. Le soleil a brillé samedi 5 et dimanche 6 mai 2018. Le beau temps est annoncé au moins jusqu'au jeudi 10 mai. La situation est idéale pour profiter au mieux des jolis ponts de mai. Promeneurs, sportifs et nageurs sont de sortie sur la plage et la digue promenade de Fécamp. Ils ont tous un point en commun : leur sourire et leur bonne humeur.

Les professionnels du tourisme profitent pleinement de ce début mai à Fécamp. Les terrasses font le plein. - Gilles Anthoine

Anne-Marie possède une cabane de plage depuis dix ans :

Anne-Marie et sa cabane de plage à Fécamp

Florence Clout est la gérante de l'Eclipse. Sa crêperie (restauration rapide) est située au pied de la digue promenade :

La crêperie l'Eclipse est devenue une institution sur le front de mer de Fécamp.

Gilles est un courageux, même au mois de mai il se baigne :

Gilles nage presque tous les jours à Fécamp et toute l'année.

Fécamp sous le soleil. - Gilles Anthoine

