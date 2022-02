Fécamp. Fécamp veut renouer avec son passé médiéval

Fécamp (Seine-Maritime) ce n'est pas que sa plage, son passé morutier ou encore sa Bénédictine, la ville a également un riche passé médiéval, un peu délaissé. La municipalité veut à terme proposer un parcours touristique autour de l'Hôtel de ville et son abbatiale (de la Trinité), les remparts de la ville (rue d'Estouteville) et les ruines du château des Ducs Richard (en face de l'abbatiale).

BONUS – entretien avec Marie-Agnès Poussier-Winsback, maire de Fécamp :

Résidence des premiers ducs de Normandie

L'ensemble abbatial/château des Ducs Richard n'est pour l'heure pas assez mis en avant. Le château fut pourtant un lieu de résidence pour les premiers ducs de Normandie. Richard Ier et Richard II reposent d'ailleurs dans l'Abbatiale de La Trinité.

L'abbatiale à gauche, le château à droite et au milieu une artère de circulation : le passé médiéval de Fécamp n'est pas assez mis en valeur. - Gilles Anthoine

Créer un vrai circuit touristique

Pour profiter au mieux de ce passé et en faire un attrait touristique, Fécamp va créer un parcours médiéval entre l'Hôtel de ville, l'Abbatiale, les remparts et château des Ducs Richard. Pour cela, la ville a acheté un immeuble (rues des Forts) il y a déjà quelque temps et dernièrement (lors du conseil municipal du 8 octobre 2018) des garages qui devraient être détruits pour permettre une meilleure circulation entre les sites.